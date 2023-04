Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (6), na BR-369, em Cascavel, no oeste do Paraná. Dois veículos de passeio, um Fiat Palio e um Volkswagen Golf, colidiram de frente, na altura do km 522. Os dois motoristas morreram no local e outros três ocupantes foram resgatados com ferimentos graves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local onde foi registrado o acidente é de pista simples. “Trecho que é proibido a ultrapassagem, mas infelizmente acontece bastante acidente”, comentou o tenente Lucas.

O motorista do Golf, de 26 anos, estava sozinho no veículo e teve o óbito confirmado no local. Já no Palio estavam quatro pessoas, sendo o motorista, que também não resistiu, uma mulher e outros dois homens. O tráfego na rodovia está liberado, porém, há lentidão.