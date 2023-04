Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhoneiro de 58 anos ficou ferido após se envolver em um acidente no fim da manhã de ontem na PR-092, no trecho entre Santo Antônio da Platina/PR e Joaquim Távora/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 11h20 no km 310+300 metros. O caminhão Mercedes Benz, com placas de Guapirama-PR, seguia no sentido Joaquim Távora a Santo Antônio da Platina quando saiu da pista, atingiu o barranco à margem da rodovia e, ao retornar para pista, colidiu transversalmente com uma carreta, com placas de Itajaí-SC que seguia no sentido oposto.

O motorista do caminhão foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Joaquim Távora por uma equipe do Samu. O condutor da carreta não se feriu.