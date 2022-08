Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um morador de Bandeirantes e um morador de Jacarezinho morrem após colisão caminhão x caminhão

Na manhã de segunda feira (29), por volta das 09h30hrs da manhã, um gravíssimo acidente envolvendo dois caminhões aconteceu na PR 855 em Bandeirantes PR. No local, um caminhão Scania de cor vermelha, carregado de cimento, onde pertence a uma empresa de Andirá PR, e um outro caminhão de cor amarela, onde devido a forte pancada ficou irreconhecível, o caminhão é baú e transportava frutas e verduras, e pertence a um supermercado de Jacarezinho PR.

O caminhão de cor vermelha saiu na manhã de segunda feira (29), de Andirá e seguia carregado com cimento para descarregar em Londrina PR, no caminhão apenas o motorista que é morador de Bandeirantes PR. E no sentido contrário seguia sentido Santa Mariana a Jacarezinho carregado de frutas e verduras e dentro do caminhão estavam o motorista e seu ajudante.

Não se sabe quais foram as causas do acidente, mais o motorista do caminhão vermelho carregado de cimento, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão baú com verduras.

Com a batida frontal, o motorista do caminhão baú de Jacarezinho morreu na hora, seu ajudante foi socorrido e encaminhado ao PS de Bandeirantes PR, o mesmo estava consciente.

O motorista do caminhão com cimento que é morador de Bandeirantes PR, ficou preso nas ferragens e após um tempo foi retirado pela equipe dos Bombeiros, mais infelizmente também estava já sem vida.

Vale ressaltar o belíssimo trabalho realizado com cuidado e profissionalismo realizado pelos Bombeiros para que fosse retirado as vítimas das ferragens.

Os Socorristas do SAMU, Econorte também estiveram no local dando total apoio, o helicóptero do SAMU chegou sobrevoar o local, mais nada pode ser feito, pois ambos motoristas já estavam em óbito.

Equipes da PRv, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, IML, bombeiros, SAMU e Econorte atenderam a ocorrência.

O trânsito ficou lento no local durante toda manhã de segunda feira e depois ficou completamente interditada devido fazer a remoção dos corpos e dos caminhões e da carga.

Nossos sentimentos aos familiares e amigos desses dois guerreiros que morreram trabalhando.