O Keanu Reeves esbanja humildade e simpatia, já mostramos diversas vezes aqui no Só Notícia Boa. E agora ele provou de novo que o sucesso no cinema não mexeu com sua generosidade.

Mesmo com toda a fama e os milhões que recebe de Hollywwod, ele foi prestigiar o casamento simples de um fã que sequer conhecia.

Keanu estava no hotel onde a comemoração seria realizada. Os noivos o viram e convidaram o ator para a cerimônia. Claro que foi um convite só para conversar com ele, sem pretensão que aceitasse, mas não é que Keanu Reeves foi mesmo?

O casamento foi no interior da Inglaterra e a noiva ficou de boca aberta com a gentileza do ator: ‘Ele foi muito gentil e amigável’, afirmou Nikki Roadnight à revista Newsweek.

Como eles chegaram até o Keanu Reeves

Nikki lembrou que o primeiro contato que tiveram com Reeves foi no bar do hotel.

“Meu marido o viu na área do bar e falou para ele que havíamos acabado de nos casar e convidou Keanu para dar um oi e tomar algo conosco se quisesse”.

Depois de uma hora, a surpresa: Reeves apareceu na comemoração.

Imagina a cara dos noivos e dos convidados?

Aí restou aos noivos irem até ele e a festa ganhou novo brilho.

“Foi tudo muito divertido. Eu fui falar oi pra ele e me apresentar. Ofereci uma bebida a ele, mas ele negou e disse que tinha acabado de passar por um voo longo, então não poderia ficar muito tempo, mas foi gentil e amigável e nos parabenizou pelo casamento”, contou o noivo, James.

Tirou fotos com os convidados

E num gesto de simpatia explícita, Keanu Reeves teve paciência para tirar fotos com os convidados da festa, e acabou roubando a cena da noiva.

Além dos noivos, Nikki e seu marido, James, a filha do casal, de 5 anos também imortalizou aquele momento com uma fotografia ao lado do ídolo do cinema.

“Minha mãe, Jo, tirou fotos e falou para todos gritarmos ‘Speed’ (o título original de ‘Velocidade máxima’) enquanto tirava a foto. Nós rimos já que esse é um de seus filmes mais velhos. Somos grandes fãs. Eu absolutamente amei ‘Matrix’ e também somos enormes fãs dos filmes de ‘John Wick’ também. Foi muito legal.”

Depois dessa, Keanu Reeves conquistou fãs eternos nessa família.

Como é legal conhecer um ídolo e não se decepcionar e, nesse caso, sair gostando dele mais ainda!

Veja: