Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grupo de sete pessoas foi parar na delegacia, na última terça-feira (27), com pulseiras falsas do resort Costão do Santinho, em Florianópolis (SC). Segundo a Polícia Civil, os seis homens e uma mulher estavam desde domingo (25) vivendo dias de luxo no local.

Conforme o Portal G1, na delegacia, os ‘hóspedes’ alegaram que compraram as pulseiras de um terceiro na praia e não sabiam que eram falsificadas. Depois de prestar esclarecimentos ao delegado de plantão, eles foram liberados.

A Polícia Civil investiga a possibilidade dos crimes de estelionato e associação criminosa.

O Costão do Santinho informou ao Portal G1 que, assim que percebeu a fraude, acionou as autoridades competentes.

Diárias no Costão do Santinho

O Costão do Santinho, no norte de Florianópolis, é conhecido por receber celebridades. Nesta época de fim de ano, as diárias custam a partir de R$ 4 mil. Para se hospedar é necessário permanecer um período mínimo de cinco dias, ou seja, desembolsar R$ 16 mil. O pacote inclui comida e bebida liberadas.