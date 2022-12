Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Policiais da Rotam da 4ª Companhia encaminharam um idoso de 83 anos para a Delegacia de Santo Antônio da Platina/PR, por porte ilegal de armada de fogo. O caso aconteceu na tarde de ontem (27), após uma denúncia anônima.

A equipe foi informada sobre um suposto transporte de armas em um GM/Cobalt, com placas de Jacarezinho/PR, e abordou o veículo na BR-153, próximo ao Sest/Senat. Durante a vistoria, os policiais encontraram um revólver calibre .38, com seis munições, no assoalho do carro.

O condutor apresentou o porte de arma, porém o documento estava vencido desde 1992.