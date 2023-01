Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 38 anos morreu afogado em uma piscina em Paranavaí, no noroeste do Estado. Ele era haitiano e estava em uma confraternização, que era realizada em uma chácara, quando o afogamento aconteceu.

A situação aconteceu na tarde deste domingo (22), por volta das 14h. De acordo com testemunhas, uma festa estava sendo realizada no espaço, com muitas pessoas na piscina. Em determinado momento, as pessoas saíram da água para irem almoçar e o haitiano, identificado como Hilaire Saint Jean, ficou sozinho na piscina.

Quando as pessoas voltaram para perto da piscina, viram que o homem havia afundado. Ele foi retirado da água por participantes da festa, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No entanto, o haitiano não resistiu e morreu.