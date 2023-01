Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ação operacional realizada pela Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal/PR na manhã deste domingo, 22, prendeu um homem de 33 anos no bairro Jardim Bandeirantes.

De posse do mandado de prisão expedido pela Justiça de Santo Antônio da Platina/PR, delegado e investigadores realizaram o cerco ao imóvel onde mora o assaltante e realizaram sua prisão.

O homem preso foi encaminhado para a Cadeia Pública de Bandeirantes/PR. Não houve resistência.

No dia 07de janeiro de 2023, por volta das 17h15, dois indivíduos, um armado com um revólver, e outro armado com um facão, entraram em um mercado localizado no centro de Santo Antônio da Platina e deram voz de assalto, rendendo funcionários e clientes, subtraindo R$ 1 mil e em seguida empreenderam fuga.

Policiais militares foram acionados pelas vítimas e saíram no encalço dos suspeitos logrando êxito em localizar e apreender o veículo utilizado na fuga e objetos do crime (revólver, facão, celulares) ocultados em uma residência no bairro Jardim Santa Terezinha.