Um helicóptero caiu na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (22). Testemunhas revelaram que a aeronave fez movimentos de “parafuso” antes de cair na lagoa, segundo a GloboNews.

Lanchas que estavam dando apoio a uma regata que ocorria na localidade foram em direção do acidente socorrer as vítimas. Informações iniciais dão conta de que cinco pessoas estavam a bordo do helicóptero que caiu na lagoa.

O Grupamento Marítimo dos Bombeiros ainda não confirmou informações sobre as vítimas.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro também encaminhou equipes para a Lagoa Rodrigo de Freitas para auxiliar o Corpo de Bombeiros no acidente.