A corredora paranaense Letícia Saltori conquistou, neste sábado (22), o circuito mundial do One Hundred , na Itália, Gran Sasso, na distância de 160km mais conhecida como 100 milhas.

Ela completou o desafio de 160 km em 22h19’34”.

Letícia já tinha participado de uma corrida de 160km no Brasil, quando conquistou a vaga na final, na Itália, após chegar no pódio na One Hundred Caminho do Ouro Paraty, no Rio de Janeiro, em 2022.

Em Paraty, a paranaense ficou em segundo lugar, sofreu com bolhas nós pés e correu para 30h18min.

Só que dessa vez, na Itália, deu tudo certo. Foram alguns meses de treinos fazendo provas de 5 a 100 km de preparação para os 160 km da final do One Hundred.

A primeira participação foi em junho na Maratona do Mant Black 42km de montanha em Chamonix na França. Em agosto, ela participou dos 101km da UTMB, Ultra Maratona do Mont Blanc.