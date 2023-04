Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem agrediu a esposa e mais dois familiares em uma propriedade rural no município de Ibaiti, na madrugada deste domingo (16), conforme nota divulgada pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 02h30. Ainda de acordo com a PM, o homem teria agredido a própria esposa e esfaqueado outras duas pessoas de sua família. As vítimas foram socorridas e encaminhada ao hospital da cidade de Figueira. O homem foi preso e encaminhado para a 37ª Delegacia Regional de Polícia de Ibaiti. A faca foi apreendida.

O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia. Por isso, a reportagem não localizou a sua defesa para se manifestar sobre o caso até a última atualização dessa matéria.