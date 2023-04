Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) promoveu nesta sexta-feira (14) a sessão de abertura de envelopes de preços da licitação para reformar nove obras de arte especiais (OAE) em rodovias estaduais do Norte Pioneiro. São sete pontes, um viaduto e uma galeria de arcos metálicos.

O consórcio OEs Norte Pioneiro, composto pelas empresas Legnet Engenharia Ltda. e Gaissler Moreira Engenharia Civil Ltda, foi o único participante, tendo entregue seus envelopes de preços e de documentação na própria sessão, de acordo com as regras do edital. O consórcio apresentou proposta de R$ 7.651.898,85 para as obras, que agora será analisada por comissão de julgamento do DER/PR, com resultado sendo publicado em diário oficial e no portal Compras Paraná.

Oito municípios serão abrangidos pelas obras, beneficiando mais de 144 mil moradores: Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Joaquim Távora, Salto do Itararé, Ribeirão Claro, Carlópolis, Santa Mariana e Itambaracá.

Estão previstos reparos das estruturas de concreto, instalação de dispositivos de drenagem, recuperação e instalação de dispositivos de segurança, melhorias no pavimento, reforço na sinalização horizontal e vertical, roçada da vegetação, além de nova pintura, entre outros.

O destaque do edital é a obra na Ponte Rio Itararé (Represa de Chavantes), na PR-218, em Carlópolis, que faz divisa do Paraná com São Paulo. As melhorias na estrutura necessitam de mais da metade do orçamento previsto para o total do edital.

As obras estão inclusas na iniciativa de reformar 195 OAEs em todo o Paraná, maior pacote de investimentos desta natureza já feita pelo DER/PR. Somente para o Norte e Norte Pioneiro são quatro editais atendendo 44 estruturas, com investimento estimado em cerca de R$ 33 milhões, o maior entre as superintendências regionais do DER/PR.

MAPA – A localização das pontes deste novo edital pode ser verificada neste mapa, na aba CP 200/2022, em referência à identificação do edital no portal Compras Paraná.

Confira as nove obras de artes especiais que serão reformadas:

Ponte Ribeirão Patrimônio na PR-151, em Salto do Itararé

Ponte Rio das Cinzas na PR-439, em Santo Antônio da Platina

Viaduto Ferrovia na PR-092, em Joaquim Távora

Ponte Rio Bela Vista na PR-431, em Jacarezinho

Ponte Rio Ouro Grande na PR-431, em Jacarezinho

Ponte Rio Anhumas na PR-431, em Ribeirão Claro

Ponte Rio Itararé (Represa de Chavantes) na PR-218, em Carlópolis

Ponte Ribeirão Panema na PR-518, em Santa Mariana

Galeria no km 113,17 da PR-436, em Itambaracá