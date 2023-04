Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem matou quatro crianças e feriu ao menos outras quatro após invadir uma creche, armado com uma machadinha, em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (5). De acordo com o site ND+, parceiro do RIC Mais, uma das crianças feridas foi socorrida em estado grave.

O autor dos crimes, que de acordo com a Polícia Militar de Santa Catarina tem 25 anos, se entregou em seguida. Ainda não se sabe as motivações para o atentado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão na Creche Cantinho Bom Pastor atendendo aos familiares das crianças, que buscam informações sobre o estado de saúde de seus filhos.