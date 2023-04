Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Crianças de uma creche de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina (SC), foram atacadas por um homem que invadiu uma creche na manhã desta quarta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar (PM), quatro crianças foram mortas e uma está gravemente ferida.

O ataque aconteceu no Centro de Ensino Infantil (CEI) Cantinho Bom Pastor, que fica na Rua dos Caçadores, que fica no bairro Velha Blumenau.

Segundo informações preliminares da polícia, o homem invadiu o local armado e desferiu golpes de faca nas crianças. Muitas ambulâncias de resgate foram mobilizadas ao local, inclusive de atendimentos particulares.

Após o crime, o homem foi até a sede da Polícia Militar (PM) e se entregou. A arma usada por ele teria sido uma machadinha. As informações sobre o homem e a motivação do crime ainda são confirmadas pelas autoridades de SC.

Logo que souberam do ocorrido, muitos pais foram até o local e a situação em frente ao CEI é complicada, pois ainda há poucas informações sobre o crime. Todas as crianças que estavam na creche foram entregues aos pais.