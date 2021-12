Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta quarta-feira (08), a arma usada para balear um homem, no União da Vitória, em Londrina, no norte do Paraná, foi apreendida pela polícia. As investigações mostraram que o responsável pelo disparo foi o ex-sogro do rapaz. O crime aconteceu no dia 19 de novembro, no momento em que a vítima foi visitar a filha que possui com a ex-companheira.

O homem não gostou da presença do ex-genro na residência e começou uma discussão. Em seguida, ele atirou no abdômen do rapaz. A vítima saiu da casa na motocicleta e pediu ajuda aos familiares. O socorro médico foi acionado, e o rapaz encaminhado para o Hospital Universitário.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima tinha um mandado de prisão em aberto por violência doméstica. O caso ainda será investigado, mas, de acordo com a polícia, o homem pode responder por tentativa de homicídio ou legítima defesa.