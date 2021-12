Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, nesta quarta-feira (8), que cerca de 1 milhão de paranaenses não retornaram para completar o esquema vacinal no estado.

Os dados mostram a necessidade de busca ativa por parte dos municípios para aplicação da segunda dose (D2).

“Depois de tudo que passamos até chegar uma vacina que levasse esperança para as pessoas, ainda temos registros de atrasos ou falta de procura pela segunda dose. Precisamos que essas pessoas se conscientizem da importância da imunização completa”, disse o secretário municipal de Saúde de Mangueirinha e presidente do Cosems, Ivoliciano Leonarchik.

A equipe também ressaltou a importância da otimização do uso dos frascos de vacinas para que não haja descarte de nenhum imunizante. A Sesa orienta que em casos de sobra de doses, os municípios podem articular o remanejamento das vacinas com outras cidades, com apoio das Regionais de Saúde. A secretaria está distribuindo as vacinas de acordo com a necessidade apontada pelos municípios, reservando o restante dos imunizantes no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).