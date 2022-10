Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Corpo de Bombeiros de Umuarama, no noroeste do estado, foi acionado para conter um incêndio em uma residência localizada na avenida Paraná, esquina com a rua Governador Ney Braga.

O incêndio foi causado pelo próprio morador, após brigar com sua esposa.

Nervoso, o homem de 30 anos, resolveu atear fogo em alguns de seus pertences. No entanto, o fogo se alastrou pela casa toda, ocasionando um incêndio de grandes proporções.

