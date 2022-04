Um morador de Mauá da Serra, norte do Paraná, ficou no prejuízo após ser vítima de um estelionatário. Nesta sexta-feira (8), ele informou a Polícia Militar (PM) que havia caído em um golpe, popularmente conhecido como “golpe dos nudes”.

Conforme a PM, o homem contou que teve a conta do Facebook clonada. Nesta sexta (9), uma pessoa entrou em contato com ele por telefone e disse ter provas de que ele estava trocando fotos íntimas com uma adolescente. O golpista disse ser pai da menor de idade.

Mesmo afirmando não ter conversado com a suposta jovem, transferiu R$ 2 mil que o estelionatário pediu para que não fossem divulgados prints.