O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou em Bandeirantes/PR por volta das 10h15 deste sábado (9). A aeronave presidencial pousou no Santuário São Miguel Arcanjo, onde ele participa de uma missa.

A motociata prevista pela assessoria de deputados que organizaram a visita de Bolsonaro ao Paraná não contou com a presença do presidente. Na entrada de Andirá, a expectativa era grande. Isso porque o helicóptero presidencial pousaria no Estádio João Hermógenes de Andrade, o Andradão, e Bolsonaro iria direto para a motociata. O comboio sairia da frente de uma fábrica de móveis até o Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. O trajeto é de 20 quilômetros.

Em busca do melhor ângulo para fotos, apoiadores ocupavam um posto de combustíveis na BR-369 e uma passarela que corta a rodovia. O percurso é monitorado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Uma multidão acompanha a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Norte Pioneiro paranaense. Na noite de sexta-feira (8) Bolsonaro visitou a ExpoLondrina