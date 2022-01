Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi agredido e roubado na manhã de sexta-feira, 28, em Joaquim Távora/PR.

A vítima informou aos policiais que estava na rodoviária da cidade, quando uma pessoa conhecida chegou e pediu dinheiro e ela disse que não tinha. Em seguida o suspeito empurrou e derrubou a vítima, e pegou em seu bolso dois cartões bancários com as senhas e R$200,00.

A PM foi informada que o autor saiu da cadeia há pouco tempo, e junto com o investigador saiu em busca do suspeito, que foi localizado no início da tarde na rua José Castanheira, próximo ao asilo da cidade.