Três homens foram presos na manhã de sábado, 29, após assaltarem uma lanchonete em São José da Boa Vista/PR.

A equipe foi acionada via Copom e informada de que havia ocorrido um assalto em uma lanchonete na rua Domiciano Corrêa Machado, com dois suspeitos, que em seguida fugiram em um veículo. Um deles estava com um facão e o outro fazia gestos simulando uma arma de fogo por baixo da blusa. A dupla deu voz de assalto e levou três celulares.

Diante da situação, a equipe estava deslocando-se da cidade de Santana do Itararé/PR sentido São José da Boa Vista/PR avistou um veículo em sentido contrário nas proximidades de uma fazenda na PR-151. O acompanhamento tático foi iniciado e visto três suspeitos dentro do carro, que ao notarem a presença da viatura começaram a dispensar objetos na rodovia. Pouco tempo depois os suspeitos foram abordados próximo ao lago Pedro de Freitas na cidade de Santana do Itararé/PR.