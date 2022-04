Um homem foi condenado a 33 anos e 10 meses de prisão por matar a própria namorada a facadas e esfaquear a mãe dela em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, em júri popular que ocorreu nesta quinta-feira (7).

Jhonatan Campos foi considerado pelo juri como culpado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, e também por tentativa de homicídio.

O caso aconteceu em 2019. Lidiane Oliveira foi esfaqueada na casa dela após uma discussão do casal e morreu na calçada, antes da chegada do atendimento.

A estudante de direito Lidiane Oliveira tinha 24 anos e foi morta pelo namorado. Antes do crime ela acionou a Polícia Militar (PM) e registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra o condenado após uma discussão.

A mãe de Lidiane disse que ele estava escondido na casa quando a PM foi chamada.

Ela disse que o homem a atacou primeiro com um golpe de faca no pescoço. Na sequência, a jovem também foi agredida, conforme a investigação.

A estudante morreu antes de ser levada para o hospital. A mãe dela foi socorrida em estado grave e permaneceu internada durante nove dias.

O crime

O acusado teria entrado pelos fundos da propriedade portando uma faca e, uma vez dentro da residência, desferiu golpe no pescoço de Rosa Aparecida Oliveira, de 64 anos, que ficou em estado grave no Hospital Regional de Ponta Grossa até receber alta no dia 17 de março. Lidiane tentou impedir os golpes contra a mãe, foi também esfaqueada no pescoço e veio a óbito no local.

Jhonatan se escondeu em Curitiba logo após o crime e se apresentou para esclarecimentos na 13º Subdivisão Policial de Ponta Grossa apenas no dia 14 de março. A versão do acusado é de que o assassinato foi motivado por ciúmes devido ao fato de que Lidiane seria, supostamente, uma garota de programa. Em entrevista coletiva, o rapaz disse ter sido humilhado por Lidiane com várias ofensas, na noite do crime.

Logo após audiência de custódia, Jhonatan foi encaminhado à Cadeia Pública Hildebrando de Souza.

Dois dias antes da morte de Lidiane, Jhonatan fez uma declaração de amor para a estudante em uma rede social.