Uma mulher, de 24 anos, foi presa, e um adolescente, de 17, foi apreendido, suspeitos de terem envolvimento na morte de um homem, de 30 anos, que foi esfaqueado no meio da rua, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na noite deste domingo (25). Câmeras de segurança registraram a agressão (assista abaixo).

A vítima foi identificada como Jackson Luis Ferreira de Quadros, de 30 anos. O adolescente, além de ser suspeito pela morte de Jackson, também é investigado por uma tentativa de homicídio contra outro homem, que foi atacado com golpes de faca na mesma região naquela noite, segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Durante a tentativa de localizar os suspeitos de esfaquear o homem, a polícia encontrou a mulher e o adolescente em uma casa.

“No imóvel, a equipe policial encontrou roupas com manchas de sangue. As vestimentas são compatíveis com as utilizadas pelos autores, segundo os registros de imagens de câmeras de segurança”, disse o delegado Luis Timossi.

Além disso, facas que podem ter sido usadas no crime foram encontradas no local e apreendidas.

Dessa forma, a mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado e por corrupção de menores. Já o adolescente foi apreendido pela prática de atos infracionais análogos a homicídio qualificado e a tentativa de homicídio.

Veja o momento em que o homem é esfaqueado no meio da rua no PR