A Polícia Militar do Paraná, por meio do 2º BPM, realizou na manhã desta segunda-feira (25) a prisão de um homem por descumprimento de medida protetiva em Ibaiti/PR.

Por volta das 10h20, a equipe policial foi acionada para comparecer a uma residência localizada na Rua Arnaldo Faivro Busato, no Centro da cidade, após a denúncia de uma mulher que relatou que seu ex-companheiro estava em frente à sua casa, descumprindo uma medida protetiva vigente. Ao chegar ao local, os policiais identificaram o homem e realizaram abordagem, constatando que ele já havia agredido e ameaçado a vítima no dia anterior.

Diante da comprovação da medida protetiva e do descumprimento por parte do indivíduo, a equipe policial deu voz de prisão e, seguindo protocolos de segurança, realizou o uso de algemas para evitar possível tentativa de fuga. O homem foi conduzido ao hospital e, posteriormente, encaminhado à Delegacia da 37ª DRP de Ibaiti para as devidas providências.