Um homem foi morto e uma mulher acorrentada em via pública na cidade de Toledo, no Oeste do Paraná. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (7) e é investigado pela Polícia Civil.

Os policiais foram acionados por vizinhos que encontraram a mulher acorrentada em uma cadeira em via pública no Jardim Coopagro. A mulher, de 51 anos, informou aos policiais que estava dormindo com seu marido, quando acordou com alguém batendo na porta e chamando o seu esposo pelo nome.

Ao verificar o que estava acontecendo, a mulher abriu a porta e quatro homens entraram na casa. Encapuzado, o grupo passou fita adesiva na boca da mulher, colocou um saco preto em sua cabeça e a acorrentou em uma cadeira. Na sequência, a mulher escutou uma discussão e na barulhos de batidas. Antes de sair do local, o grupo obrigou que a mulher a tomar um líquido e depois ela foi colocada em via pública. Um dos envolvidos falou que a vítima só poderia pedir ajuda após três horas.

Foi necessário quebrar os cadeados para liberar a vítima. Ela foi atendida por uma equipe do Samu.

Logo depois, dentro da casa totalmente escura, os policiais encontraram o homem, de 40 anos, morto. Ele estava em cima da cama com ferimentos na cabeça e no rosto. O Instituto Médico Legal, Instituto de Criminalística e a Polícia Civil foram acionados. A princípio nenhum objeto ou veículo foi roubado.

Não há informações sobre a motivação do crime e qual foi o líquido que o grupo obrigou a vítima a tomar. O caso é investigado e os suspeitos estão sendo procurados.