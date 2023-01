Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um turista sofreu uma parada cardíaca na tarde de quarta-feira (04), no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e precisou ser socorrido.

O visitante andava em uma trilha, de cerca de um quilômetro, quando teve uma parada cardiorrespiratória e perdeu os sinais vitais. Por sorte o médico Leonel Cruz, plantonista do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, estava por perto e conseguiu fazer o salvamento.

Além da técnica chamada de RCP (reanimação cardiorrespiratória), um desfibrilador também foi utilizado. “Nós tivemos que desferir dois choques e, graças a Deus, depois de 15 minutos voltou com pulso. Conseguimos estabilizar ele no local e encaminhamos para a ambulância”, contou o médico responsável pelo salvamento.

