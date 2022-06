Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar enquanto praticava um furto qualificado a uma propriedade em Japira, na última sexta-feira (10).

De acordo com divulgação da Polícia Militar, a equipe foi acionada com uma situação de furto. No local os PMs encontraram o autor do crime, que havia sido detido pelo prioritário.

Com ele os policiais encontraram uma faca e outros objetos furtados. O indivíduo assumiu a autoria do crime e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti.