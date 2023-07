Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem em surto psicótico foi convencido por policiais militares a se entregar depois de ameaças e momentos de tensão em Carlópolis, na manhã desta segunda-feira (03).

Em nota, a Polícia Militar afirmou que foi acionada com informações de um homem armado e ameaçando pessoas na praça central da cidade. No local, os PMs encontraram o cidadão, que estava com um canivete e correu para o interior de uma casa.

Após ameaçar tirar a vida, ele acabou sendo convencido pelos policiais a entregar o canivete, sendo atendido pela equipe médica que se fazia presente.

O homem, que já tem histórico de surtos psicóticos, foi internado no hospital local. O caso foi repassado para a Polícia Civil para possíveis providências.