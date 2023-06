Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem deu o golpe em um hotel de luxo na Índia. Ele se hospedou em maio de 2019 e deveria fazer o check-out no dia seguinte, mas ele permaneceu no local até janeiro de 2021, totalizando 603 dias no hotel.

O homem identificado como Ankush Dutta reservou um quarto no hotel Roseate House e após dois anos no local foi embora sem pagar a conta. A dívida deixada para trás é de R$ 333 mil.

Os gerentes de hotel também apresentaram denúncias contra vários funcionários por conspiração, falsificação e trapaça. Eles suspeitam que membros da equipe foram subornados para manipular sistemas de software internos.

Até o momento, nenhuma prisão foi realizada. Uma investigação policial sobre o caso está em andamento. Não há detalhes de como o hotel descobriu toda a fraude.