Moradores de Jacarezinho têm elogiado o início dos trabalhos da nova gestão do Pronto Socorro do município, feito pela Santa Casa de Misericórdia com recursos destinados pela prefeitura.

Embora ainda existam situações a serem melhoradas ou resolvidas, a principal reclamação por parte da população tem sido atendida: o tempo médio da espera pelo atendimento no Pronto Socorro caiu drasticamente nas últimas semanas no comparativo com o que acontecia anteriormente, graças ao trabalho de um segundo médico plantonista em tempo integral.

Pelas redes sociais, o cenário de justas críticas tem, aos poucos, dado lugar para elogios e reconhecimento ao trabalho da nova diretoria, que assumiu a função em meio a uma enorme crise institucional com greve de médicos por falta de salários e forte pressão popular por melhorias.

Semana passada o prefeito Marcelo Palhares esteve em visita ao Pronto Socorro para acompanhar o andamento das mudanças implantadas pela nova diretoria e aprovou a nova realidade.

“A população de Jacarezinho não merecia e não podia continuar convivendo com os problemas que aconteciam na Santa Casa e no Pronto Socorro. Houve uma mudança e as pessoas que estão na gestão têm feito um excelente trabalho, de forma transparente e séria. Quero dar os parabéns ao Dr. Karol, que tem liderado esse processo, e toda equipe que está se esforçando para que uma nova realidade seja construída. Com dois médicos e um atendimento mais humanizado, a população já tem um serviço de muito mais qualidade sendo prestado”, avalia o prefeito.

Para o atendimento de urgência e emergência gratuito aos cidadãos, a prefeitura de Jacarezinho repassa a Santa Casa de Misericórdia o valor de R$ 2,4 milhões por ano, em valores reajustados em mais de 35% de 2020 até o momento.

O secretário municipal de Saúde de Jacarezinho, João Luccas Thabet Venturine, também elogia o novo formato de trabalho. “Resolvida a questão do tempo-resposta, o foco agora precisa ser, cada vez mais, na humanização do atendimento. Esse é o caminho de construção. E com o diálogo excelente que está havendo com a instituição, a tendência é de progressiva melhora”, projeta.