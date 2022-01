Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um crime chocante foi registrado na manhã deste domingo (30), no bairro Novo Mundo, em Curitiba. Um homem invadiu o apartamento da ex, localizado na Avenida Brasília, agrediu a mulher e ainda disparou contra colega da vítima. O homem baleado não resistiu. Logo na sequência, quando viaturas policiais chegaram no endereço, o suspeito tirou a própria vida.

De acordo com testemunhas, o crime aconteceu no quatro andar de um edifício residencial. A proprietária do imóvel estava no local com um amigo, quando foi surpreendida pelo ex. Segundo informações da Polícia Militar (PM), foram pelo menos quatro disparos contra o homem e a mulher precisou de atendimento após agressões.

Moradores da região acionaram a PM e, após a chegada das viaturas, o suspeito tirou a própria vida com um tiro.

A mulher foi socorrida e encaminhada de ambulância para um hospital da capital. Ainda não há informações sobre a identificação do suspeito e das vítimas.

Um morador relatou que o homem foi assassinado na varanda e depois teve o corpo arrastado para dentro do imóvel.