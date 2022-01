Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã deste domingo (30), as buscas no mar de Guaratuba, onde um jovem se afogou por volta das 16h de ontem (29). Segundo informações, o rapaz de 26 anos estava acompanhado de dois amigos – de 13 e 28 anos – quando todos se afogaram.

O local onde aconteceu o afogamento não é protegido pelos Guarda-Vidas, porém, ao perceberem a movimentação irregular, alguns profissionais de um posto próximo entraram na água para o resgate.

Durante a ocorrência, o adolescente de 13 anos e o jovem de 28 foram localizados e resgatados com vida.

Jovem segue desaparecido

Os Guarda-Vidas permaneceram na água em busca do outro jovem que estava com os amigos. Foram utilizadas técnicas de mergulho, moto aquática e até um helicóptero, porém, o rapaz não foi encontrado. Com o anoitecer, as buscas foram suspensas.

Na manhã deste domingo (30), o Corpo de Bombeiros retomou as buscas. O trabalho conta com o apoio de moto aquática.