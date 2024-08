Um homem invadiu uma missa religiosa para pedir ajuda após ser esfaqueado no pescoço, no último domingo (11), na igreja Matriz Rosa Mística e Santo Antônio, em Maceió, Alagoas. Uma câmera que transmitia a cerimônia ao vivo no YouTube registrou todo o ocorrido.

Nas imagens é possível ver o momento que o padre e alguns membros da igreja percebem a movimentação suspeita de um homem que havia entrado a pouco no templo. A vítima, segundo testemunhas, estava com a mão no pescoço e a roupa ensaguentada.

O padre ainda acalmar o homem ferido e os fiéis diante da cena e diz que “vai chamar”, indicando que chamaria uma equipe de socorro até o local. De acordo com o portal 7 segundos de Maceió, uma equipe do Samu foi acionada e levou a vítima para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A vítima passa bem.

A principal suspeita é que o homem tenha sido agredido com uma faca pelo próprio cunhado durante uma discussão.

Homem invade missa para pedir ajuda; vídeo