Santo Antônio da Platina se prepara para cinco dias de muita festa, conhecimento e celebração do agronegócio. A 52ª edição da Efapi Expo, que inicia hoje, 14 de agosto, e se estende até domingo, 18, promete agitar o Norte Pioneiro com uma programação diversificada, atendendo a todos os públicos.

Além da tradicional festa, a Efapi Expo é um importante espaço para debates e troca de experiências no setor do agronegócio. Produtores de leite, agricultores orgânicos, apicultores e pecuaristas de corte terão a oportunidade de participar de encontros regionais e se atualizar sobre as últimas tendências do mercado.

Shows

A noite será embalada por grandes nomes da música sertaneja. A programação musical da Efapi Expo conta com apresentações de Fernando e Sorocaba (14/08), Simone Mendes (15/08), Daniel (16/08), Léo e Raphael (17/08) e Rio Negro e Solimões (18/08).

Mas a festa não se resume aos shows. A Efapi Expo oferece uma ampla gama de atrações para toda a família, como leilões de gado, prova de muares, julgamento de gado nelore, prova dos três tambores e um parque de diversões.

Homenagem aos 110 Anos de Santo Antônio da Platina

A edição deste ano da Efapi Expo também marca os 110 anos de Santo Antônio da Platina. A cidade, conhecida por sua rica história e tradição agropecuária, celebra essa importante data com uma

festa que reúne o que há de melhor no setor.