Um homem de 48 anos jogou mais de dez escorpiões sobre as recepcionistas de uma unidade de saúde de Santo Antônio do Aracanguá, no interior de São Paulo, na última segunda-feira (1º).

De acordo com a apuração da Rede Record, a vítima foi picada por um dos animais em um sítio, os recolheu em uma caixa e foi à unidade de saúde para receber atendimento. Na recepção, teria acontecido um desentendimento entre ela e as atendentes.

Nesse momento, o rapaz abriu a caixa e jogou os escorpiões nas mulheres, que se assustaram e algumas chegaram a sair da pequena sala. Apesar do susto, as recepcionistas não foram picadas pelos escorpiões.

Além disso, segundo o Estadão, o homem que jogou os escorpiões recebeu atendimento pouco tempo depois de chegar à unidade. A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária da cidade investigam o caso.

Assista ao momento que o homem joga os escorpiões sobre as recepcionistas: