Um homem de 31 anos matou com um tiro uma amiga da família e atirou no próprio irmão, em Cafezal do Sul, no Noroeste do Paraná, na noite deste domingo (30). O crime teria acontecido após um desentendimento entre os familiares.

A mulher de 50 anos chegou a ser levada a um hospital, mas não resistiu. O autor do homicídio foi preso na manhã desta segunda-feira (31). Ele foi localizado em um hotel em Campo Mourão, na mesma região.

Tudo começou quando o autor foi até a residência dos pais, no Centro de Cafezal do Sul, e, muito alterado, iniciou uma discussão com seu irmão, de 53 anos, que acabou em vias de fato.

O homem, então, foi até seu carro e, de posse de uma arma de fogo, voltou para a casa, momento em que a vítima correu. Em seguida, chegou um outro irmão do autor, que já foi recebido a tiros,. No entanto, os disparos acabaram acertando a amiga da família.

