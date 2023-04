Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma discussão entre vizinhos terminou em morte no Oeste do Paraná. O atirador chegou a trocar tiros com a polícia e também foi baleado. A briga aconteceu na quarta-feira (12), no Jardim São Francisco, em Toledo.

O homem de 50 anos não gostou da música que tocava na casa do vizinho e foi até a casa de um rapaz identificado como Renan, de 27 anos. No local houve uma discussão e Renan foi morto a tiros.

Policiais militares foram chamados por vizinhos. Quando as equipes chegaram no local, o homem atirou contra os militares. Houve troca de tiros e o homem de 50 anos foi ferido.

Equipes de socorro foram acionadas, prestaram atendimento e encaminharam o homem ao hospital. O corpo do outro vizinho envolvido na situação foi levado para o IML de Toledo. A Polícia Civil investiga o caso.