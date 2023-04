Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Câmeras de segurança registraram o exato momento em que Antonieta da Paixão Silva, de 56 anos, foi atropelada por um carro na Avenida Colombo, em Maringá, na manhã do último sábado (8). Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas morreu nesta quarta-feira (12).

Nas imagens, é possível ver a mulher transitando de bicicleta na pista da direita, quando é atingida por um veículo de cor preta. Com o impacto da batida ela é arremessada no chão. O motorista do veículo fugiu sem prestar ajuda.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e a vítima foi entubada e encaminhada ao Hospital Metropolitano de Sarandi. Ainda no sábado (8), o motorista se apresentou com advogado na Delegacia, onde foi ouvido e liberado.