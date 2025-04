Um homem de 56 anos morreu após se afogar no Balneário Shangri-Lá, em Pontal do Paraná, no litoral paranaense, na tarde de sexta-feira (18). Apesar das inúmeras tentativas de reanimação pelos bombeiros, a vítima faleceu ainda na faixa de areia, pouco mais de uma hora depois de ser resgatada.

Conforme as informações do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), o homem foi localizado no mar, já distante da areia, depois que testemunhas informaram sobre o afogamento ao Corpo de Bambeiros.

Após ser retirado do mar com a ajuda da equipe que estava no helicóptero, ele foi então atendido pelos guarda-vidas. No entanto, após mais de uma hora de tentativas de reanimação com massagem cardíaca e o uso de um desfibrilador, ele faleceu.

A vítima, que não foi oficialmente identificada, morava em, Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, e passava o feriado de Páscoa no litoral com familiares e amigos.