A Polícia Rodoviária Federal (PRF) decretou luto oficial de três dias pelas mortes de três policiais em um acidente na avenida Brasil, no Rio de Janeiro na madrugada de sexta-feira (18). A corporação confirmou, horas depois do acidente a identificação das três vítimas fatais. Os corpos dos policiais Carlos Eduardo Mariath Macedo, 41 anos; Rodrigo Pizetta Fraga, 47; e Diego Abreu de Figueiredo, 47, serão velados e sepultados ainda hoje, em diferentes cemitérios da capital fluminense.

“Os três agentes estavam em serviço no momento do ocorrido, atuando com dedicação e coragem no cumprimento da missão de proteger a sociedade brasileira. A PRF expressa sua mais profunda solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de trabalho dos policiais, reafirmando o compromisso com a memória e o legado daqueles que deram suas vidas em defesa da sociedade”, afirma a nota oficial da PRF.

Policiais se envolveram em acidente ao perseguir motociclistas que fugiram de blitz

Conforme as informações oficiais da PRF, os três policiais eram casados e deixam filhos. O mais experiente deles era Rodrigo Pizetta Fraga, que fazia parte da corporação desde setembro de 2012 e atuava na Delegacia de Duque de Caxias. Ele deixa esposa e filha.

Carlos Eduardo Mariath Macedo entrou na PRF em 21 de fevereiro de 2017, também na delegacia de Duque de Caxias. Ele deixa dois filhos. Diego Abreu de Figueiredo foi o último dos três a ingressar na PRF, em janeiro de 2022, e estava lotado na 6ª Delegacia do Rio de Janeiro. Ele deixa um filho.

Outras quatro vítimas do acidente sofreram apenas ferimentos leves (Foto: Reprodução/Redes sociais/PRF)

O três agentes morreram em um acidente ocorrido durante perseguição a dois motociclistas. A viatura em que eles estavam bateu em outro carro e em seguida atingiu um poste, após cair da pista principal para a via marginal da avenida Brasil. Um quarto policial que estava no veículo teve apenas ferimentos leves e já recebeu alta hospitalar. Os três ocupantes do veículo atingido pela viatura também tiveram somente ferimentos leves.

Velórios e enterros acontecem hoje

Os corpos dos policiais acontecem ainda hoje. As cerimônias de despedida para Carlos Eduardo Mariath Macedo e Rodrigo Pizetta Fraga ocorrem no Cemitério Jardim da Saudade Sulacap, e os sepultamentos estão marcados para o final da tarde. Já o velório de Diego Abreu de Figueiredo será no Cemitério São João Batista, a partir das 14h, com sepultamento previsto para as 16h30.