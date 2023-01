Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 46 anos morreu afogado no início da manhã deste domingo (8) em Matinhos, no litoral do Paraná, depois de aproximadamente uma hora de manobras de reanimação cardiorrespiratória feitas pela equipe de socorristas.

O Corpo de Bombeiros de Matinhos foi acionado para atendimento do banhista já submerso entre os postos de guarda-vidas Betaras e Ipacaraí. A vítima era moradora da cidade de Quatro Barras (PR).

Segundo dois amigos que estavam com o homem na praia, por volta das 7h30min, a vítima estava na primeira arrebentação com uma prancha de bodyboard, quando foi arrastada pela correnteza, largou então a prancha para tentar voltar ao raso, mas acabou se afogando no mar.

O homem foi localizado pelo helicóptero de salvamento a cerca de 150 metros do local do acidente e teria permanecido submerso por aproximadamente 25 minutos.