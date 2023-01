Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A população do Litoral do Paraná aumentou em cerca de 50 mil pessoas nos últimos 12 anos. A constatação é do IBGE, que divulgou no final de dezembro a prévia da população dos municípios com base nos dados coletados pelo Censo Demográfico 2022.

O último Censo havia sido realizado em 2010, quando o litoral apresentou o total de 265.392 moradores. Agora, em 2022, o número saltou para 315.144, porém, pode ainda ser maior já que, até 25 de dezembro de 2022, ainda faltava quase 16% da população brasileira ser recenseada.

Por isso, durante o mês de janeiro, o Censo 2022 está em campo realizando as coletas. Os moradores de domicílios onde ainda ninguém respondeu à pesquisa devem ligar para o Disque-Censo 137, que atende a todos os estados do país. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todos os dias da semana, das 8h às 21h30.

