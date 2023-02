Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na madrugada desta sexta-feira (10), o motorista de uma Volkswagen Saveiro morreu após perder o controle da direção e capotar com o veículo na PR-323, entre Doutor Camargo e Água Boa, no interior do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor seguia sentido Paiçandu quando, ao passar por uma curva, teria perdido o controle da direção, capotando várias vezes.

O homem foi ejetado do carro e teve o corpo atropelado por outro veículo que passava pelo local. O motorista que atropelou o homem não parou para prestar socorro e fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a vítima morreu no local. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. As causas do acidente serão investigadas mas, em vistoria ao veículo, foi constatado que o velocímetro travou a 200km/h.