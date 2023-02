Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher foi agredida pelo filho com cinco golpes de enxada na cabeça, nesta quarta-feira (8), em Toledo. A vítima ficou com parte do crânio exposto após as agressões, e conseguiu sobreviver.

O irmão do agressor, e também filho da vítima, foi quem chamou a polícia no local. O rapaz relatou que chegava em casa e se deparou com o irmão atingindo a mãe com a ferramenta.

Com a chegada da Polícia Militar, o agressor e o objeto usado no crime foram encontrados. Segundo o relatório divulgado pela equipe que atendeu a ocorrência, o homem foi preso e não quis apresentar sua versão dos fatos.