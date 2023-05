Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem morreu atropelado depois de ajudar uma família de patos atravessar uma rua movimentada em Roclkin, na Califórnia (EUA), na última quinta-feira (18).

A vítima, que não teve sua identidade revelada, sinalizou aos motoristas sobre a presença dos patinhos e acompanhou os animais até o outro lado da calçada.

A boa ação rendeu aplausos das pessoas em volta, no entanto, ao retornar para seu carro, foi atingido por um outro veículo e morreu na hora.

“Tudo o que me lembro é do som e depois dele voando no cruzamento. Seus sapatos e uma de suas meias estavam bem na frente do nosso carro”, disse uma testemunha ao canal de televisão local KCRA.

No local do acidente, as pessoas formaram um memorial para homenagear a vítima. O espaço foi decorado com flores e patos de borracha.