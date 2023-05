Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista bêbado foi preso por embriaguez ao volante, na noite desta segunda-feira (22), na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, na região Oeste do Paraná. O veículo que ele dirigia estava com mais de R$ 60 mil em débitos, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, a equipe policial fazia a fiscalização em frente à unidade operacional quando tentou abordar o Volkswagen Gol, mas o motorista ignorou a ordem de parada. Os agentes então acionaram o dispositivo dilacerador de pneus, frustrando os planos de fuga do motorista.

Ainda, conforme a PRF, o condutor e a passageira estavam ingerindo bebidas alcóolicas na presença de duas crianças que ocupavam o banco de trás.

