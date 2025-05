Um homem morreu carbonizado após se envolver em um acidente com um caminhão na manhã deste domingo (11), em Cascavel, no Oeste do Paraná. O carro que a vítima dirigia bateu de frente com o outro veículo.

O caminhão carregado de adubo seguia sentido Foz do Iguaçu e o carro sentido Curitiba. O homem apresentava diversos ferimentos pelo corpo devido a colisão e o fogo. O motorista do caminhão sobreviveu.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DJhwrgOSM37/?igsh=MWFucnFnMWRnZTYwaA==