Um acidente registrado na manhã deste domingo (11) deixou duas pessoas gravemente feridas após uma moto bater em dois carros no trecho urbano da BR-116, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

Equipes de resgate do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA) foram acionadas para prestar atendimento. A garupa da motocicleta apresentava traumatismo craniano encefálico (TCE) grave. Após ser estabilizada no local, ela foi levada de helicóptero ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul.

Capacete da garupa foi arremessado após moto bater em carros

Durante o atendimento, os socorristas constataram que o capacete da passageira foi arremessado a distância considerável, o que reforça a força do impacto, após a moto bater em dois carros. O motociclista teve suspeita de fraturas nos braços e pernas, sendo encaminhado por ambulância da concessionária Arteris Planalto Sul ao Hospital do Trabalhador, na capital paranaense.

Testemunhas relataram que um possível racha entre os veículos teria antecedido a colisão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para o registro da ocorrência. A rodovia precisou ser interditada durante o atendimento, mas o tráfego foi liberado em seguida.