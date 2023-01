Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem morreu e duas crianças ficaram feridas depois de um caminhão tombar na BR-277 em Guarapuava, na região central do Paraná, na noite de quarta-feira (4). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele era pai das vítimas e dirigia a carreta, carregada com milho.

O homem morreu no local.

A batida foi próxima ao Rio das Pedras e também perto do local onde, no mesmo dia, um acidente com um caminhão e um ônibus matou uma mulher.