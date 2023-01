Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou nesta quarta-feira (04) a classificação final da licitação para reformar 17 pontes e viadutos entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro. O investimento será de R$ 6.444.233,80, beneficiando nove municípios: Wenceslau Braz, Castro, Campo Largo, Ponta Grossa, Jaguariaíva, Arapoti, Sengés, São José da Boa Vista e Santana do Itararé.

O Consórcio GMZ Obras de Artes Especiais, composto pelas empresas Gaissler Moreira Engenharia Civil Eireli e Zuli Construtora de Obras, único participante, teve seus documentos habilitados pela comissão de julgamento do DER/PR, sendo declarado vencedor da licitação. Agora tem início o período para interposição de recursos, até o dia 10 de janeiro, e na sequência deve ocorrer a homologação do resultado.

Os serviços previstos no edital são os reparos das estruturas de concreto, instalação de dispositivos de drenagem, recuperação e instalação de dispositivos de segurança como defensas metálicas, melhorias no pavimento, reforço na sinalização horizontal e vertical, roçada da vegetação, poda de árvores próximas ao tabuleiro, pintura externa, entre outros. O prazo de execução será de 360 dias, após assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço.

A reforma da Ponte Rio Cajuru, na PR-151, no limite entre Jaguariaíva e Sengés, vai receber o maior volume de melhorias deste edital, com cerca de 20% do orçamento dedicado somente a ela. Além dos serviços já mencionados, para esta ponte também está previsto o reforço estrutural da parte inferior do tabuleiro em estruturas metálicas, permitindo a implantação de barreiras de concreto New Jersey sobre ela, em substituição ao guarda-corpo atual. Também será recuperado o talude da cabeceira no lado de Jaguariaíva, atingido por erosão, seguido por plantio de novo revestimento vegetal.

As estruturas ficam localizadas em rodovias estaduais administradas pelo Escritório Regional Cerne, da Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR.

A localização de cada estrutura está disponível neste mapa , na aba CP 180/2022.

Veja as 17 pontes e viadutos que serão reformados:

Ponte Rio das Pombas PRC-272 em Wenceslau Braz

Ponte Rio Iapó PR-090 em Castro